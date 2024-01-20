العراق "مدريدي" .. خارطة بالأندية الأكثر شعبية في كل قارة ودولة

وبحسب الموقع، فأن ريال مدريد هو الأكبر شعبية في العراق والأردن وبلدان أفغانستان وباكستان والهند، فضلا عن معظم قارة أمريكا الجنوبية.بالمقابل، تهيمن شعبية نادي ليفربول على السعودية ومصر وبعض بلدان جنوب افريقيا، فيما يسيطر مانشستر يونايتد على معظم قارة أمريكا الشمالية.ويعد ريال مدريد فريق كرة القدم الأكثر شعبية في العالم فهو الأكثر بحثًا في 75 دولة، اما الفريق الثاني الأكثر بحثًا هو نادي ليفربول، كونه الفريق الأجنبي الأكثر شعبية في 34 دولة حول العالم.اما المركز الثالث في القائمة هو المنافس الرئيسي لنادي ليفربول، مانشستر يونايتد، وهو فريق كرة القدم الأجنبي الأكثر شعبية في 27 دولة، كما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع، وقد تم الكشف عنه باعتباره النادي الأول في 20 دولة، ويختتم نادي أرسنال قائمة الأندية الخمسة الأكثر بحثًا وشعبية، في في 13 دولة، فيما يأتي برشلونة سادسا.