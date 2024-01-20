السومرية نيوز – رياضة



علقت صحيفة "الغارديان" البريطانية، على فوز المنتخب الوطني العراقي التاريخي على اليابان، بعد مباراة "مثيرة" جمعت بينهما على استاد المدينة التعليمية في ثاني جولات بطولة أمم آسيا 2023.



ذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، أن "العراق أنهى انتظار 42 عاماً بفوزه على اليابان وحقق انتصاراً تاريخياً ليتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بفضل ثنائية الشوط الأول من أيمن حسين".



وأضافت، ان "استراتيجية العراق في المباراة كانت هي الحفاظ على تماسكه واستخدام قوته البدنية في وقت مبكر، وهو الأمر الذي نجح إلى حد ما حتى بدأت اليابان في استخدام سرعتها وإيجاد المساحة على الأجنحة لوضع العرضيات داخل منطقة الجزاء".





وحقق منتخب أسود الرافدين فوزاً تاريخياً على نظيره منتخب الساموراي، بعد مباراة مثيرة جمعت بينهما على استاد المدينة التعليمية في ثاني جولات بطولة أمم آسيا 2023، فيما تكفل اللاعب أيمن حسين بتسجيل أهداف مباراة العراق واليابان.



وبهذه المناسبة، حقق المنتخب العراقي، أول فوز في تاريخ مواجهاته بمنتخب اليابان في بطولات كأس آسيا لكرة القدم من أصل 3 مباريات جمعتهما، والثاني في عموم المواجهات منذ الفوز الأول للعراق عام 1982.



وجاءت أهداف مباراة العراق واليابان على مدار المباراة، إذ نجح أيمن حسين، مهاجم القوة الجوية، بتسجيل هدفين في الشوط الأول، فيما سجل واتارو إندو هدف اليابان الوحيد في نهاية الشوط الثاني. وحقق منتخب أسود الرافدين فوزاً تاريخياً على نظيره منتخب الساموراي، بعد مباراة مثيرة جمعت بينهما على استاد المدينة التعليمية في ثاني جولات بطولة أمم آسيا 2023، فيما تكفل اللاعب أيمن حسين بتسجيل أهداف مباراة العراق واليابان.وبهذه المناسبة، حقق المنتخب العراقي، أول فوز في تاريخ مواجهاته بمنتخب اليابان في بطولات كأس آسيا لكرة القدم من أصل 3 مباريات جمعتهما، والثاني في عموم المواجهات منذ الفوز الأول للعراق عام 1982.وجاءت أهداف مباراة العراق واليابان على مدار المباراة، إذ نجح أيمن حسين، مهاجم القوة الجوية، بتسجيل هدفين في الشوط الأول، فيما سجل واتارو إندو هدف اليابان الوحيد في نهاية الشوط الثاني.