"ماركا" عن فوز العراق على اليابان: يكتبون التاريخ ويقلبون آسيا "رأسًا على عقب"

السومرية نيوز – رياضة



قالت صحيفة ماركا الاسبانية، ان المنتخب العراقي بقيادة خيسوس كاساس يواصل صناعة التاريخ ويقلب آسيا "رأسًا على عقب"، وذلك عقب فوز العراق التاريخي على اليابان في مباراة "مثيرة" جمعت بينهما على استاد المدينة التعليمية في ثاني جولات بطولة أمم آسيا 2023.



الصحيفة ذكرت في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان "منتخب العراق بقيادة خيسوس كاساس، الذي صنع التاريخ بفوزه بكأس الخليج قبل عام، لقد قلب كأس آسيا "رأساً على عقب"، عندما هزم منتخب اليابان بقيادة كوبو بنتيجة 2-1، والذي ظهر لأول مرة كأساسي بعد التغلب على الانزعاج الذي عانوا منه في ظهورهم الأول"، لافتة الى ان العراق لقد خرج وهو يسير على دواسة السرعة ومحاولات اليابان، التي غالباً ما كان ينهيها هيروكي إيتو، لم تشكل خطورة على مرمى جلال حسن".



وأضافت، ان "الفوز على أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب يسمح للعراق، الذي فاز بالفعل على إندونيسيا (1-3) في المباراة الافتتاحية، بتأمين تأهله حسابياً لدور الـ 16، وفي الوقت الحالي، يتصدرون المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن اليابان وإندونيسيا وست نقاط عن فيتنام".



وأشار الصحيفة الإسبانية الى ان العراق رغم معاناته قاوم، والمدرب خيسوس كاساس يواصل صناعة التاريخ ويقلب آسيا "رأسًا على عقب". ذكرت في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان "منتخب العراق بقيادة خيسوس كاساس، الذي صنع التاريخ بفوزه بكأس الخليج قبل عام، لقد قلب كأس آسيا "رأساً على عقب"، عندما هزم منتخب اليابان بقيادة كوبو بنتيجة 2-1، والذي ظهر لأول مرة كأساسي بعد التغلب على الانزعاج الذي عانوا منه في ظهورهم الأول"، لافتة الى ان العراق لقد خرج وهو يسير على دواسة السرعة ومحاولات اليابان، التي غالباً ما كان ينهيها هيروكي إيتو، لم تشكل خطورة على مرمى جلال حسن".وأضافت، ان "الفوز على أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب يسمح للعراق، الذي فاز بالفعل على إندونيسيا (1-3) في المباراة الافتتاحية، بتأمين تأهله حسابياً لدور الـ 16، وفي الوقت الحالي، يتصدرون المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن اليابان وإندونيسيا وست نقاط عن فيتنام".وأشار الصحيفة الإسبانية الى ان العراق رغم معاناته قاوم، والمدرب خيسوس كاساس يواصل صناعة التاريخ ويقلب آسيا "رأسًا على عقب".





*الغارديان تتغنى بـ"أسود الرافدين"

وفي وقت سابق، علقت صحيفة "الغارديان" البريطانية، على فوز المنتخب الوطني العراقي التاريخي على اليابان. ذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، أن "العراق أنهى انتظار 42 عاماً بفوزه على اليابان وحقق انتصاراً تاريخياً ليتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بفضل ثنائية الشوط الأول من أيمن حسين".



وأضافت، ان "استراتيجية العراق في المباراة كانت هي الحفاظ على تماسكه واستخدام قوته البدنية في وقت مبكر، وهو الأمر الذي نجح إلى حد ما حتى بدأت اليابان في استخدام سرعتها وإيجاد المساحة على الأجنحة لوضع العرضيات داخل منطقة الجزاء". وفي وقت سابق، علقت صحيفة "الغارديان" البريطانية، على فوز المنتخب الوطني العراقي التاريخي على اليابان. ذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، أن "العراق أنهى انتظار 42 عاماً بفوزه على اليابان وحقق انتصاراً تاريخياً ليتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بفضل ثنائية الشوط الأول من أيمن حسين".وأضافت، ان "استراتيجية العراق في المباراة كانت هي الحفاظ على تماسكه واستخدام قوته البدنية في وقت مبكر، وهو الأمر الذي نجح إلى حد ما حتى بدأت اليابان في استخدام سرعتها وإيجاد المساحة على الأجنحة لوضع العرضيات داخل منطقة الجزاء".





وحقق منتخب أسود الرافدين فوزاً تاريخياً على نظيره منتخب الساموراي، بعد مباراة مثيرة جمعت بينهما على استاد المدينة التعليمية في ثاني جولات بطولة أمم آسيا 2023، فيما تكفل اللاعب أيمن حسين بتسجيل أهداف مباراة العراق واليابان.



وبهذه المناسبة، حقق المنتخب العراقي، أول فوز في تاريخ مواجهاته بمنتخب اليابان في بطولات كأس آسيا لكرة القدم من أصل 3 مباريات جمعتهما، والثاني في عموم المواجهات منذ الفوز الأول للعراق عام 1982.



وجاءت أهداف مباراة العراق واليابان على مدار المباراة، إذ نجح أيمن حسين، مهاجم القوة الجوية، بتسجيل هدفين في الشوط الأول، فيما سجل واتارو إندو هدف اليابان الوحيد في نهاية الشوط الثاني. وحقق منتخب أسود الرافدين فوزاً تاريخياً على نظيره منتخب الساموراي، بعد مباراة مثيرة جمعت بينهما على استاد المدينة التعليمية في ثاني جولات بطولة أمم آسيا 2023، فيما تكفل اللاعب أيمن حسين بتسجيل أهداف مباراة العراق واليابان.وبهذه المناسبة، حقق المنتخب العراقي، أول فوز في تاريخ مواجهاته بمنتخب اليابان في بطولات كأس آسيا لكرة القدم من أصل 3 مباريات جمعتهما، والثاني في عموم المواجهات منذ الفوز الأول للعراق عام 1982.وجاءت أهداف مباراة العراق واليابان على مدار المباراة، إذ نجح أيمن حسين، مهاجم القوة الجوية، بتسجيل هدفين في الشوط الأول، فيما سجل واتارو إندو هدف اليابان الوحيد في نهاية الشوط الثاني.