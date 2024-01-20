الشمشون الكوري يخطف النشامى بتعادل "قاتل" في البطولة الآسيوية

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدف في الدقيقة 9 من ركلة جزاء سددها لاعبه سون هيونغ مين قبل أن يتعادل منتخب الأردن بهدف عكسي سجله لاعب كوريا الجنوبية بارك يونغ وو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 37 قبل أن يُسجل يزن النعيمات الهدف الثاني لبلاده وينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.وخطف منتخب كوريا الجنوبية تعادلاً قاتلاً في الدقيقة 90+1 بهدف عكسي سجله لاعب المنتخب الأردن يزن أبو عرب بالخطأ في مرماه.ورفع المنتخب الأردني رصيده بهذا التعادل للنقطة 4 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره الكوري الجنوبي صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته.