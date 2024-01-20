ارسنال يكتسح كريستال بلاس في "البريميرليج"

وسجل أهداف ارسنال كل من جابرييل ماجالهاييس (11) وحارس مرمى كريستال بالاس دين هندرسون (37 بالخطأ في مرمى فريقه) ولياندرو تروسارد (59) وجابرييل مارتينيلي (90+4 و90+6).وقفز ارسنال بهذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد كريستال بالاس 21 نقطة في المركز الرابع عشر.