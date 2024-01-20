رونالدو يقدم طلباً لناديه يتضمن التعاقد مع هذا اللاعب

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، طلب رونالدو من إدارة العالمي، التوقيع مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد، في الشهر الجاري.وسبق أن تزامل كريستيانو رونالدو مع كاسيميرو في مانشستر يونايتد وريال مدريد.وجاء ذلك بعد أنباء رحيل سيكو فوفانا لاعب وسط النصر إلى صفوف الاتفاق السعودي في الميركاتو الجاري.وأشارت إلى أن كاسيميرو يرحب بخوض تحد جديد في مسيرته بالدوري السعودي، بغض النظر عن صفقة فوفانا.يذكر أن كاسيميرو ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي.