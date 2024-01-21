https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479528-638414320681244746.jpg
مشاهد من تدريبات "أسود الرافدين" استعداداً لمواجهة فيتنام
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – رياضة
كثّف المنتخبُ الوطنيّ تدريباته، صباح اليوم الأحد، تحضيراً لمُواجهةِ منتخب فيتنام يوم الأربعاء المقبل في الساعةِ الثانية والنصف ظهراً بملعبِ جاسم بن الحمد الخاصّ بنادي السد، وذلك ضمن إطار مبارياتِ الجولة الثالثة لفرق المَجموعةِ الرابعة لنهائياتِ كأس آسيا 2023.
تدريباتُ اليوم، التي احتضنتها ملاعبُ التدريب الخاصة بنادي الغرافة، حضرها النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والأعضاء غالب الزاملي ويحيى زغير ومحمد ناصر وأحمد الموسوي، بحسب بيان لاتحاد الكرة ورد للسومرية نيوز.
وابتدأت الوحدةُ التدريبيّة بقراءةِ سورة الفاتحة ترحماً على روح شقيق رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم "عصام عدنان درجال"، داعين الباري -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.
وحثّ مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس اللاعبين على ضرورةِ الظهور بمُستوى جيدٍ في مباراةِ فيتنام بالرغم من حسم تذكرة التأهل كأول المجموعة، لكن هذا لا يعني أن نتهاونَ في أدائنا، بل أن نتيجةَ المباراة ستكون مؤثرةً على التصنيفِ الدوليّ، وهو ما نتطلعُ إليه للارتقاءِ إلى مراكز متقدمةٍ قد تكون مؤثرةً فيما بعد في قُرعةِ التصفيات المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.
>> انضم الى السومرية على واتساب