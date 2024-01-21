مشاهد من تدريبات "أسود الرافدين" استعداداً لمواجهة فيتنام

تدريباتُ اليوم، التي احتضنتها ملاعبُ التدريب الخاصة بنادي الغرافة، حضرها النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والأعضاء غالب الزاملي ويحيى زغير ومحمد ناصر وأحمد الموسوي، بحسب بيان لاتحاد الكرة ورد للسومرية نيوز.وابتدأت الوحدةُ التدريبيّة بقراءةِ سورة الفاتحة ترحماً على روح شقيق رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم "عصام عدنان درجال"، داعين الباري -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.

وحثّ مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس اللاعبين على ضرورةِ الظهور بمُستوى جيدٍ في مباراةِ فيتنام بالرغم من حسم تذكرة التأهل كأول المجموعة، لكن هذا لا يعني أن نتهاونَ في أدائنا، بل أن نتيجةَ المباراة ستكون مؤثرةً على التصنيفِ الدوليّ، وهو ما نتطلعُ إليه للارتقاءِ إلى مراكز متقدمةٍ قد تكون مؤثرةً فيما بعد في قُرعةِ التصفيات المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.