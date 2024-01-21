اليونايتد يقترب من تحقيق رغبة رونالدو

وترددت أنباء قوية تفيد بأن رونالدو طلب من إدارة النصر، ضم كاسيميرو، لتعويض رحيل ويسلي فوفانا.وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن مانشستر يونايتد يخطط للتفاوض مع لاعبه البرازيلي كاسيميرو، لفسخ عقده في صيف 2024.ويتقاضى كاسيميرو، راتبا أسبوعيا قدره 350 ألف جنيه إسترليني، وينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في صيف 2026.وأشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد قد يضطر لدفع 20 مليون جنيه إسترليني، لفتح باب الرحيل أمام كاسيميرو بشكل مجاني في الصيف المقبل.وتعتقد إدارة مانشستر يونايتد أن الاستغناء عن كاسيميرو، خطوة جيدة للنادي، في ظل تلقيه أعلى راتب في الفريق.