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السعودية تجتاز قيرغيزستان وتصل لثمن نهائي كأس آسيا

رياضة

2024-01-21 | 14:41
السعودية تجتاز قيرغيزستان وتصل لثمن نهائي كأس آسيا
المصدر:
موقع كووورة
882 مشاهدة

حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على نظيره القيرغيزستاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أحمد بن علي المونديالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا قطر 2023.

ويعود الفضل في تحقيق الفوز للمنتخب السعودي أمام قيرغيزستان إلى محمد كنو والبديل فيصل الغامدي بالدقيقتين 35 و84.
 
ليحصد المنتخب السعودي فوزه الثاني رافعا رصيده إلى ستة نقاط في صدارة المجموعة السادسة وضمن تأهله بشكل رسمي لدور الستة عشر في كأس آسيا، في حين تجمد رصيد قيرغيزستان عند لا شيء من النقاط من خسارتين.
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