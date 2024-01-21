مفاجأة من العيار الثقيل تخص محمد صلاح

ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقة 2023، لكنه تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام غانا، ولم يستطع إكمال اللقاء.وقال كلوب، في تصريحات أبرزها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو": "صلاح سيعود إلى ليفربول بسبب الإصابة والخطة حاليا هي إعادة تأهيله مع النادي".وأضاف: "إذا كان مو جاهزا قبل المباراة النهائية، سيعود إلى كأس الأمم الإفريقية".ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته، برصيد نقطتين، خلف المتصدر كاب فيردي صاحب ال6 نقاط والذي ضمن تأهله إلى ثمن النهائي.