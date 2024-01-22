بعد كأس آسيا.. قطر تحتضن كأس العرب

وقال حمد بن خليفة في تصريحات صحفية: "ستنظم قطر بطولة كأس العرب للمنتخبات، لكن لن تكون في العالم الحالي 2024، وستكون نسخة أفضل من الماضية".واضاف: "سيتم الإعلان لاحقا عن آلية البطولة وتاريخ إقامتها، وسيتم الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بالمدة الزمنية بين البطولة والأخرى، لكن حاليا لست الشخص المعني لإيضاح هذه التفاصيل".وعن آخر التطورات في بطولة آسيا، قال: "تم بيع أكثر من مليون ومائتي ألف تذكرة حتى الآن، وهناك إقبال كبير على شراء التذاكر".واختتم: "نحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس آسيا".