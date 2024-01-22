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في الجولة الحاسمة.. من هو بديل صلاح في منتخب الفراعنة؟

رياضة

2024-01-22 | 08:46
في الجولة الحاسمة.. من هو بديل صلاح في منتخب الفراعنة؟
المصدر:
وكالات
726 مشاهدة

سيلعب منتخب مصر، مساء اليوم الاثنين، مباراة حاسمة ضد الرأس الأخضر ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار.

ويغيب عن منتخب مصر، نجمه وقائده محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء غانا في الجولة الثانية.

ويتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي لمنتخب "الفراعنة" روي فيتوريا على نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو لتعويض صلاح في لقاء الرأس الأخضر.

وضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل وتصدر المجموعة الثانية بعدما حقق العلامة الكاملة (ست نقاط) وذلك بفوزه في أول مباراتين على حساب غانا (2-1) وموزمبيق (3-0)، بينما يحتل منتخب مصر مركز الوصافة بنقطتين ويليه كل من غانا وموزمبيق برصيد نقطة لكل منهما.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على الرأس الأخضر لكي يتأهل للدور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها والتي ستجمع بين غانا وموزمبيق مساء اليوم أيضا.
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