سجله بطريقة جدلية.. فينيسيوس يدافع عن هدفه الحاسم ضد ألميريا

وحقق ريال مدريد فوزا مثيرا على ضيفه ألميريا (الأحد) بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.وجاء هدف التعادل 2-2 بطريقة مثيرة للجدل، بعدما قام فينيسيوس بتسديد الكرة بكتفه في شباك ألميريا، معلنا عن عودة اللقاء لنقطة الصفر، قبل أن يسجل زميله داني كارفاخال هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.وأثارت الطريقة التي سجل بها فينيسيوس الهدف الكثير من الجدل، حيث تمت مراجعته عبر تقنية الفار المساعدة للحكام، قبل أن يتم الإقرار بصحته لأن الكرة تم تسديده بأعلى الكتف وليس بذراع اللاعب لكي تحتسب لمسة يد.ومع تواصل الجدل حول هدف فينيسيوس، اضطر المهاجم البرازيلي إلى التعليق على الأمر بتغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أرفقها بفيديو للقطة المثيرة للجدل.وكتب فينيسيوس في تغريدته: "إنه هدف رائع.. لطالما فعلت ذلك على شواطئ كوبا كابانا"، في إشارة إلى أحد أشهر شواطئ مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.وبات هذا الهدف رقم 10 الذي يسجله فينيسيوس خلال الموسم الحالي في كل البطولات، والخامس على صعيد الدوري الإسباني، مقابل تقديم 4 تمريرات حاسمة، خلال 18 مباراة بكل المناسبات، حيث غاب عن عدد من لقاءات ريال مدريد بسبب الإصابة.