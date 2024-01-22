كأس آسيا.. قطر تحقق العلامة الكاملة ولبنان يغادر

تمكن المنتخب القطري، اليوم الاثنين، من هزيمة نظيره الصيني، فيما خسر لبنان أمام طاجيكستان في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وأنهى منتخب قطر دور المجموعات من نهائيات كأس آسيا 2024 بالعلامة الكاملة، بفوزه بهدف دون مقابل على حساب نظيره الصيني.



وسجّل هدف المباراة الوحيد، حسن الهيدوس في الدقيقة 66 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إثر تمريرة حاسمة من أكرم عفيف، بعد دقيقتين فقط من نزول الهيدوس وعفيف إلى ملعب خليفة الدولي.

الى ذلك، خرج منتخب لبنان من بطولة آسيا لكرة القدم، عقب خسارته بنتيجة 2-1 أمام منتخب طاجيكستان في مباراة نارية جمعتهما على أرض ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.



وكان لبنان سجل هدفه الأول بواسطة لاعبه باسيل جرادي في الدقيقة 46 وذلك بتسديدة نارية، قبل أن يتعادل منتخب طاجيكستان في الدقيقة الـ79 في ركلة مباشرة، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سدّد المنتخب الطاجيكي الهدف الثاني في مرمى المنتخب اللبناني، قبل أن تنتهي المباراة بخسارة لبنان.