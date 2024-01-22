برشلونة يحسم موقفه من بيع أراوخو

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن رغبة بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع أراوخو في الميركاتو الصيفي المقبل.وتحدث ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن اهتمام بايرن بضم لاعب البارسا، مشيرا إلى رفض فكرة بيعه.وقال ديكو في تصريحات لقناة "movistar" الإسبانية: "بايرن يريد رونالد أراوخو؟ نحن لا نفكر في بيعه. إنه ليس للبيع"وأضاف: "إنه أحد اللاعبين الأساسيين لمستقبل برشلونة".وأتم: "نريده أن يكون سعيدًا وهذا يظهر بشكل دائم، لا يوجد شيء للحديث عنه".أراوخو صاحب الـ24 عاما انضم إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بوسطن ريفرز الأوروغواياني، ويمتد عقده الحالي حتى 2026.