بعد تعافيه.. نجم برشلونة أمام أزمة حقيقية

وتعرض اللاعب البرازيلي رافينيا لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أوساسونا.وهذه نفس الإصابة التي تعرض لها في تشرين الأول الماضي وأبعدته عن الملاعب لمدة شهر.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن رافينيا سيواجه أزمة حقيقية في استعادة مكانه بالتشكيل الأساسي للبارسا بعد عودته من الإصابة.وأشارت إلى أن تألق المهاجمين في برشلونة حاليا، سيقف عائقا أمام عودة رافينيا للمشاركة كأساسي.وأوضحت الصحيفة أن فيران توريس يقدم أفضل مستوياته مع برشلونة حاليا، وسجل هاتريك في رباعية البارسا ضد ريال بيتيس أمس، ولم يعد يفصله سوى هدف واحد عن هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي.نفس الأمر بالنسبة للبرتغالي جواو فيليكس، الذي سجل هدفا أمام بيتيس، وأثبت أنه يستحق الحصول على مزيد من الوقت.وكذلك الجناح الشاب لامين يامال، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع البارسا أمام بيتيس، إلى جانب المباراة التي لعبها ضد فياريال في بداية الموسم.ومن المتوقع أن يعود رافينيا قبل مباراة ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي في إيطاليا، وسيكون من الصعب إشراكه من بداية المباراة.