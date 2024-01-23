ليفربول في بيان رسمي بشأن إصابة محمد صلاح: أسوأ من التوقعات

وقال ليفربول، في بيان على موقعه الرسمي: "سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريب النادي، يوم الأربعاء، لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي، للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال الأسبوع الماضي".وأضاف: "الإصابة جاءت أسوأ من التوقعات الأولى، وأجبرت صلاح على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة مصر وغانا".وبين: "تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن خضوع اللاعب للعلاج في ليفربول".وتابع: "سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى الميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن مع النادي والمنتخب، لمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية إذا واصلت مصر التقدم في البطولة".يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى الدور ثمن النهائي عقب التعادل 2-2 مع الرأس الأخضر (كاب فيردي) الليلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.