بعد مباراة "مرثونية".. كيف تأهل مصر لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بـ3 تعادلات؟

السومرية نيوز – رياضة



حجز منتخب مصر، تذكره تأهله إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار بعد تعادله الصعب والمثير أمام الرأس الأخضر (2-2) سهرة الإثنين 22 يناير/ كانون الثاني، لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات.



وأُقيمت المباراة في أرضية ملعب (فيليكس هوفوي بواني) في مدينة أبيدجان العاصمة القديمة لكوت ديفوار، وسط حضور جماهيري غفير في المدرجات قارب 30 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم التشادي الدولي الهادي ألاوي محمد.



المهاجم الشاب غيلسون تافاريس من فريق بنفيكا البرتغالي، افتتح التسجيل لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم رد عليه البديل محمود حسن "تريزيغيه" بعد 5 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني بتمريرة من أحمد حجازي.



ضغط (الفراعنة) لإحراز هدف الفوز، وأهدر لاعبوه فرصًا بالجملة في مناسبات عديدة؛ لكن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي تمكّن من أحراز هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة بعد التسعين، إثر تمريرة سحرية من "تريزيغيه".



منتخب الرأس الأخضر واصل ضغطه بدوره وسجّل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة بعد التسعين عبر براين تيكسيرا في غفلة دفاعية مصرية.

في نفس المجموعة، لم يحافظ منتخب غانا على تفوقّه ضد موزمبيق بهدفين نظيفين في المباراة التي دارت بالملعب الأولمبي (الحسن واتارا)، وانقاد إلى تعادل "مخيب" بنتيجة (2-2) في اللحظات الأخيرة مما ساعد مصر على التأهل.

سجّل هدفي منتخب غانا، المهاجم المخضرم جوردان أيو في الدقيقتين 15 و70، وكلاهما من علامة الجزاء. وانتفضت موزمبيق لتسجّل هدفين في دقيقتين عبر جيني كاتامو في الدقيقة 91 ورينيلدو من ركلة جزاء بالدقيقة 94