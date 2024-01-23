كأس آسيا.. "أسود الرافدين" يواجهون فيتنام بالطقم الأبيض (صور)

السومرية نيوز – رياضة



عقد صباح اليوم الثلاثاء المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمُباراةِ منتخبنا الوطنيّ وفيتنام والتي تقام غداً الأربعاء في الساعةِ الثانية والنصف ظهراً بملعبِ جاسم بن حمد الخاص بنادي السد.







الصور: ومثّل الجانب العراقيّ المديرُ الإداريّ مهدي كريم وطبيب المنتخب محمد ناصف ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الأمنيّ عمر كاظم، وتقرر أثناء الاجتماع أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل والحُراس باللون الأزرق، بينما يرتدي منتخبُ فيتنام الطقمَ الأحمر الكامل وحارس مرماه باللون الأخضر.الصور: