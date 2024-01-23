لقاءات "مصيرية" في كأس آسيا اليوم.. الإمارات وفلسطين وسوريا لحسم التأهل

السومرية نيوز – رياضة



تستعد 3 منتخبات عربية لخوض مباريات مصيرية، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024، وذلك لحسم تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة القارية، ويتعلق الأمر بكل من فلسطين والإمارات وسوريا.







وتحتاج الإمارات إلى نقطة واحدة في مواجهتها ضد إيران، لضمان بلوغها -حسابيًّا- ثمن نهائي كأس آسيا في قطر، في حين لا بديل لسوريا وفلسطين عن الفوز على الهند وهونغ كونغ تواليًا، لتعزيز آمالهما ببلوغ الأدوار الاقصائية للمرة الأولى.



ويرتقب أن تبدأ مباريات دور الـ16 في كأس آسيا 2024 يوم الأحد الموافق 28 يناير/ كانون الثاني، وتستمر لمدة 4 أيام، على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر الجاري.



*الإمارات لفك عقدتها أمام إيران

في استاد المدينة التعليمية، تطمح الإمارات إلى فك عقدتها مع إيران، عندما تلتقيها اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بحثًا عن مرافقتها الى الدور الثاني. وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا 2024 حاليًّا، وتستمر حتى 10 فبراير/ شباط المقبل، فيما ضمنت 6 منتخبات تأهلها لحد الآن إلى دور الـ16، وهي منتخب البلد المضيف قطر، ومنتخبات السعودية وطاجيكستان والعراق وإيران وأستراليا.وتحتاج الإمارات إلى نقطة واحدة في مواجهتها ضد إيران، لضمان بلوغها -حسابيًّا- ثمن نهائي كأس آسيا في قطر، في حين لا بديل لسوريا وفلسطين عن الفوز على الهند وهونغ كونغ تواليًا، لتعزيز آمالهما ببلوغ الأدوار الاقصائية للمرة الأولى.ويرتقب أن تبدأ مباريات دور الـ16 في كأس آسيا 2024 يوم الأحد الموافق 28 يناير/ كانون الثاني، وتستمر لمدة 4 أيام، على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر الجاري.في استاد المدينة التعليمية، تطمح الإمارات إلى فك عقدتها مع إيران، عندما تلتقيها اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بحثًا عن مرافقتها الى الدور الثاني.

وضمنت إيران المتصدرة برصيد 6 نقاط تأهلها بعد فوزين، في حين تحتاج الامارات (4 نقاط) إلى الفوز أو التعادل لمرافقتها كأول أو ثاني المجموعة، من دون البحث عن حسابات الصعود ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.



لكن مهمة الإمارات -في غياب نجمها الصاعد سلطان عادل- لن تكون سهلة أمام إيران، بعدما خسرت أمامها 10 مرات وتعادلت ثلاثًا في المباريات الرسمية الـ13 التي أقيمت بينهما. كما أن "الأبيض" عجز عن التسجيل في آخر 5 مباريات جمعتها مع إيران.



وبلغت الإمارات الدور نصف النهائي في النسختين السابقتين، وفي كل مرة خرجت على يد المنتخب الذي توج بطلًا لاحقًا: ضد أستراليا عام 2015 وقطر في 2019.



*فلسطين وهونغ كونغ.. البحث عن الفوز الأول في كأس آسيا

وفي المجموعة عينها، ترفع فلسطين شعار الفوز، عندما تواجه هونغ كونغ على استاد عبدالله بن خليفة.



ومُنيت فلسطين بخسارة قاسية أمام إيران 1-4 في مباراتها الأولى، لكنها قدمت أداءً بطوليًّا أمام الإمارات في الثانية، وكانت تستحق الفوز لكنها اكتفت بالتعادل 1-1، في مباراة أهدرت فيها ركلة جزاء عن طريق تامر صيام، وأضاعت كمًّا هائلًا من الفرص، لا سيما في الشوط الثاني الذي خاضته الإمارات بعشرة لاعبين.



ومن المتوقع أن يجدّد مدرب فلسطين التونسي، مكرم دبوب، في مباراة اليوم ضد هونغ كونغ ثقته بمهاجم شارلروا البلجيكي عدي الدباغ، الذي أبلى بلاءً حسنًا في مواجهة الإمارات. وللمفارقة، إذا انتهت المباراة بفوز أحد الطرفين، سيكون أول انتصار له في بطولة كأس آسيا 2024.



*آمال سوريا ما تزال قائمة

الأمر سيان بالنسبة إلى سوريا التي تلتقي مع الهند على استاد البيت في مدينة الخور، ضمن منافسات المجموعة الثانية. وكانت سوريا استهلت مشوارها في البطولة بتعادل سلبي مع أوزبكستان، قبل أن تخسر أمام استراليا 0-1 في الجولة الثانية.



رغم الخسارة، ما زالت سوريا تمتلك الأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى، بعد إخفاقها في مشاركاتها الست، وذلك في حال فوزها على الهند، حيث سترفع رصيدها إلى 4 نقاط وتعزز حظوظها. أما الهند فخسرت مباراتيها أمام أستراليا 0-2 وأوزبكستان 0-3.



وعلى استاد الجنوب تلتقي أستراليا وأوزبكستان في مباراة لتحديد هوية متصدر المجموعة، في نهاية دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2024.



وتتصدّر أستراليا -بطلة 2015- بالعلامة الكاملة بفوزين 2-0 على الهند و1-0 على سوريا، في حين تمتلك أوزبكستان 4 نقاط من تعادل سلبي مع سوريا وفوز صريح على الهند، وبالتالي فهي في حاجة إلى الفوز لإزاحة منافستها عن المركز الأول.