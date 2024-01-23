تأجيل بطولة كأس السوبر السعودي "لأجل غير مسمى"

وكان من المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في الفترة من 27 من فبراير المقبل، وتستمر منافساتها حتى الأول من مارس المقبل للعام ذاته.وذكر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، تغيير موعد بطولة كأس السوبر المحلي، بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي للعبة على روزنامة دوري أبطال آسيا".وتابع البيان الرسمي: "وجاء قرار لجنة المسابقات، على ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مواعيد الذهاب والإياب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الرابطة".واختتم بيان الاتحاد السعودي: "وتعمل لجنة المسابقات حاليا مع الأطراف ذات العلاقة، على تحديد موعد جديد يتناسب مع الأوقات المتاحة، طبقا لمتغيرات الروزنامة القارية، على أن يتم إعلانه فور اعتماده".وتوج فريق الاتحاد بلقب كأس السوبر السعودي للموسم الماضي، بعد فوزه على حساب نظيره الفيحاء في المباراة النهائية للبطولة، التي شهدت إقامتها بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.حيث كانت البطولة في البداية، تقام بمشاركة فريقين فقط، وهما بطل الدوري السعودي، إلى جانب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يتم تعديلها الموسم الماضي، لتقام بمشاركة 4 فرق.