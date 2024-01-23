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الشناوي يلحق بصلاح ويغيب عن منتخب الفراعنة بالكأس الافريقية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ان الأشعة اثبتت إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، بخلع في الكتف يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي أنه "تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري مع نظيره بالنادي الأهلي على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب".
وتعرض الشناوي للإصابة في الكتف خلال مباراة الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
ويعاني منتخب مصر غياب نجمه محمد صلاح للإصابة في العضلة الخلفية والذي سافر للعلاج في إنجلترا.
وحجز منتخب مصر، تذكره تأهله إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار بعد تعادله الصعب والمثير أمام الرأس الأخضر (2-2) سهرة الإثنين 22 كانون الثاني، لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات.
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