الريال يجدد عقد احد نجومه حتى 2028

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "اتفق النادي مع إيدير ميليتاو على تمديد عقده حتى 30 حزيران 2028".وأضاف: "وصل ميليتاو إلى ريال مدريد في عام 2019، بعمر 21 عاما، وفي مواسمه الخمسة التي دافع فيها عن قميصنا، أصبح أحد أفضل قلوب الدفاع في العالم".وتابع: "فاز ميليتاو مع ريال مدريد ب 9 ألقاب، وهي منقسمة إلى دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، وكأس العالم للأندية (مرة واحدة)، وكأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، والدوري (مرتين)، وكأس الملك (مرة واحدة) وكأس السوبر الإسباين (3 مرات)".واختتم البيان: "لعب ميليتاو 143 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 11 هدفا، كما أنه لاعب دولي مع منتخب البرازيل وخاض معه 30 مباراة وفاز خلالها بكوبا أمريكا عام 2019".