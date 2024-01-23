تشافي يعلق على دخوله "حرب" مع ريال مدريد

وتعرض تشافي هيرنانديز لانتقادات حادة في الأيام الماضية بسبب تعليقاته على الأداء التحكيمي في مباراة ريال مدريد وألميريا التي فاز بها الميرينغي 3-2 في الوقت بدل الضائع، صمن منافسات الدوري الإسباني.واتهم المدير الفني للبارسا بأنه يثير الجدل والغضب الجماهيري بسبب اتهام الحكام بالتحيز للريال بسبب قرارات مباراة ألميريا.وقال تشافي: "تلفزيون ريال مدريد يتحدث عني؟، أنا دوماً أحترم مدريد عبر مشواري، لست من أنصار الحرب، أفضل السلام".وواصل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "أنا أتفهم كل شيء من آراء وفيديوهات والصور الساخرة".ووجه تشافي حديثه للصحفيين قائلاً: "من بين 20 سؤال يتم توجيهه إلي، يكون هناك 15 عن الحكام، للأسف، الإعلام يوجه لي أسئلة خاطئة، وأنا سئمت من الأسئلة المثيرة للجدل".واختتم مدرب البارسا حديثه في تلك النقطة: "الجدل الذي دار في مباراة ريال مدريد وألميريا، هيا اسألوني عنه".وعن موقف برشلونة من سوق الانتقالات الشتوية والصفقات التي قد يبرمها: "إن الوضع الاقتصادي صعب للغاية ولا أرى أنه سيتحسن في خلال أسبوع من الآن، في إشارة لموعد نهاية سوق الانتقالات، علينا التركيز على اللاعبين الذين نملكهم".