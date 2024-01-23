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تشافي يعلق على دخوله "حرب" مع ريال مدريد
Alsumaria Tv
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رفض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الدخول في ما أسماه بحرب مع الغريم الأزلي ريال مدريد.
وتعرض تشافي هيرنانديز لانتقادات حادة في الأيام الماضية بسبب تعليقاته على الأداء التحكيمي في مباراة ريال مدريد وألميريا التي فاز بها الميرينغي 3-2 في الوقت بدل الضائع، صمن منافسات الدوري الإسباني.
واتهم المدير الفني للبارسا بأنه يثير الجدل والغضب الجماهيري بسبب اتهام الحكام بالتحيز للريال بسبب قرارات مباراة ألميريا.
وقال تشافي: "تلفزيون ريال مدريد يتحدث عني؟، أنا دوماً أحترم مدريد عبر مشواري، لست من أنصار الحرب، أفضل السلام".
وواصل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "أنا أتفهم كل شيء من آراء وفيديوهات والصور الساخرة".
ووجه تشافي حديثه للصحفيين قائلاً: "من بين 20 سؤال يتم توجيهه إلي، يكون هناك 15 عن الحكام، للأسف، الإعلام يوجه لي أسئلة خاطئة، وأنا سئمت من الأسئلة المثيرة للجدل".
واختتم مدرب البارسا حديثه في تلك النقطة: "الجدل الذي دار في مباراة ريال مدريد وألميريا، هيا اسألوني عنه".
وعن موقف برشلونة من سوق الانتقالات الشتوية والصفقات التي قد يبرمها: "إن الوضع الاقتصادي صعب للغاية ولا أرى أنه سيتحسن في خلال أسبوع من الآن، في إشارة لموعد نهاية سوق الانتقالات، علينا التركيز على اللاعبين الذين نملكهم".
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