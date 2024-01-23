الأولمبي الوطني يهزم نظيره الاماراتي وديا

تمكن منتخبنا الأولمبي، اليوم الثلاثاء، من الفوز على نظيره الاماراتي باربعة اهداف مقابل لا شيء في مباراة ودية ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً.





وشهد الشوط الثاني احراز منتخبنا الأولمبي ثلاثة اهداف عن طريق كل من اللاعب منتظر محمد (70) اللاعب عمر مجباس (89) واللاعب حسن خالد (91).

وشهد ملعب حميد الطاير في مدينة دبي مواجهة المنتخبين التي انتهى الشوط الأول منها بهدف لمنتخبنا الوطني سجله اللاعب حسين عبدالله لاوندي في الدقيقة (20).وشهد الشوط الثاني احراز منتخبنا الأولمبي ثلاثة اهداف عن طريق كل من اللاعب منتظر محمد (70) اللاعب عمر مجباس (89) واللاعب حسن خالد (91).