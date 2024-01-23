الزوراء يتعاقد مع لاعبين ويستغني عن اخر

وقال نادي الزوراء في بيان له: "تم إنجاز صفقة محمد رضا قادما من القوة الجوية، ليضاف إلى اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الانتقالات الشتوية".وسبق لرضا أن مثل الزوراء منذ 3 مواسم قبل أن يحترف بالدوري الإيراني مع نفط عبادان، لكنه عاد للعب محليا بالموسم الماضي مع نفط الوسط في مرحلة الذهاب والجوية في الإياب.وتم أيضا التعاقد مع المدافع عباس قاسم قادما من نادي صنعت نفط عبادان الإيراني.وكشف نادي الزوراء، أنه تم منح بطاقة الاستغناء للظهير الأيسر أحمد عبد الحسين بموافقة المدير الفني حسام البدري.ولم يحدد عبد الحسين وجهته المقبلة، لكنه تلقى عدة عروض من أندية أخرى أبرزها الطلبة.في سياق متصل، خاض الزوراء اليوم الثلاثاء مباراة ودية مع الفلوجة انتهت لصالحه بنتيجة (2-0) سجلهما مراد محمد وكولينس أوباري.