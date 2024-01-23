امرأة تطالب باستخراج جثة "بيليه".. هذا ما ادعته

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" فإن ماريا دو سوكورو أزيفيدو، 60 عامًا، طلبت من أحد المحامين اتخاذ هذه الخطوة بعد حوالي خمس سنوات من رفع دعوى الأبوة لأول مرة.واعترف بيليه، الذي توفي عن عمر يناهز 82 عامًا في 29 ديسمبر 2022 في أحد مستشفيات ساو باولو بعد استئصال ورم من القولون، بإمكانية إنجاب طفل آخر في وصيته.وتزوج بيليه ثلاث مرات ولديه رسميا سبعة أطفال.ووافق اثنان من أبنائه، إدينيو ناسيمنتو وفلافيا كريستينا، على إجراء اختبارات الحمض النووي بعد قراءة وصية والدهما.وقالت تقارير في البرازيل، نقلا عن ماركوس فرناندو دوس سانتوس سوزا، محامي ماريا دو سوكورو أزيفيدو، إن الاختبارات الأولية التي أجروها جاءت سلبية، لكن اختبار الحمض النووي لموكلته أظهر "احتمالات عالية" لوجود صلة دم.وقال دوس سانتوس سوزا إنهم الآن "ليس لديهم خيار" سوى طلب استخراج جثة بيليه من أجل "حل الوضع".ويقال إن بيليه وافق على إجراء اختبار الحمض النووي لكنه تُوفي قبل أن يتم إجراؤه.وتحدثت ماريا دو سوكورو أزيفيدو علنا عن مزاعمها بأنها ابنة بيليه في برنامج تلفزيوني برازيلي يوم الأحد، وأصرت على أنها غير مهتمة بأمواله.وقالت إن والدتها المتوفاة لم تخبر مطلقا بيليه بأنها حامل بطفلهما بعد علاقة في ساو لويس بولاية مارانهاو البرازيلية.وقالت ماريا، التي تنحدر من ولاية بياوي في شمال شرق البرازيل، إنها قررت لأول مرة إجراء اختبار الحمض النووي عام 2019 عندما كانت تعمل خادمة في ساو باولو.وترك بيليه 60% من ممتلكاته لتقسيمها بين أبنائه و10% لاثنين من أحفاده.وقدرت ثروة بيليه الصافية وقت وفاته بحوالي 78 مليون جنيه إسترليني.وقالت "ديلي ستار" إنه إذا انتهى الأمر بالاعتراف بماريا دو سوكورو أزيفيدو كطفلته الثامنة، فستتمكن من المطالبة بحصتها من التركة الممنوحة لإخوتها.وقال أوغوستو ميغليولي، المحامي الذي يمثل عائلة بيليه، إن عائلته ستطعن في أي طلب لاستخراج الجثة على أساس أن اختبارات الحمض النووي التي أجريت بالفعل أظهرت أن ماريا ليست ابنة بيليه.ولعب بيليه، اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، معظم حياته المهنية في سانتوس.