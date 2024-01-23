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انتصار إيراني على الإمارات وفلسطين تهزم هونغ كونغ في بطولة آسيا
Alsumaria Tv
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حقق المنتخب الإيراني انتصار على نظيره الإماراتي بثنائية مقابل هدف يتيم، فيما هزم المنتخب الفلسطيني نظيره هونغ كونغ بثلاثية نظيفة، ضمن بطولة آسيا.
وبذلك، تأهل المنتخب الإيراني لدور الـ16 باحتلاله صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة.
بينما تأهل أيضاً منتخب الإمارات للدور المقبل باحتلاله وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متقدما على فلسطين بفارق الأهداف، ليتأهل الثلاثي للدور التالي.
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