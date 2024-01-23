انتصار إيراني على الإمارات وفلسطين تهزم هونغ كونغ في بطولة آسيا

وبذلك، تأهل المنتخب الإيراني لدور الـ16 باحتلاله صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة.بينما تأهل أيضاً منتخب الإمارات للدور المقبل باحتلاله وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متقدما على فلسطين بفارق الأهداف، ليتأهل الثلاثي للدور التالي.