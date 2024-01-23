السبب رونالدو.. فوضى كبيرة واقتحام لفندق النصر في الصين

وكان يفترض أن يلعب النصر مباراتين وديتين في الصين أمام شنغهاي (الأربعاء) وتشجيانغ يوم الأحد، لكن تقرر إلغاؤهما لعدم مشاركة كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة.وعن ذلك، قال كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية بفندق إقامة النصر بالصين:" أريد أن أقدم الاعتذار إلى المشجعين الصينيين.. أنا أشعر بالحزن وأعلم أيضًا أنكم غير راضين عما حدث".لكن مقاطع فيديو رصدت اقتحام الجمهور الصيني للفندق الذي يتواجد فيه النصر، وقاموا بالهتاف باسم كريستيانو رونالدو.وشهد الفندق حالة فوضى بعد اقتحام المشجعين الصينيين، الذين كانوا في غاية الحزن بسبب إلغاء المباراة وعدم رؤيتهم للدون البرتغالي.يذكر أن الدوري السعودي متوقف حاليا نتيجة مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر خلال شهر يناير/ كانون الثاني الحالي وحتى 10 فبراير/ شباط المقبل.