بيان جديد للاتحاد الإسباني بشأن مباراة الريال وألميريا

وتغلب ريال مدريد على ألميريا، بنتيجة 3-2، على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا.وتم تسريب مقطع صوتي لحكام تقنية الفيديو مع حكم المباراة، حول لقطة طالب فيها لاعبو ألميريا بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور، بداعي تعديه على لاعب الفريق الأندلسي، أليخاندرو بوزو.وقال الاتحاد في بيانه: "قدم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم شكوى إلى الحرس المدني، اليوم الثلاثاء، بعد تسريب بعض التسجيلات الصوتية من نظام تقنية الفيديو، ذات نطاق احترافي وخاص تماما، والتي تتعلق بمباراة ريال مدريد وألميريا في البطولة الوطنية لكرة القدم (الليجا)".وأضاف: "يعتبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي يبقي على تحقيق داخلي مفتوح بعد الحدث المذكور، أن الأمر خطير للغاية بأن يتم تسريب هذه التسجيلات السمعية والبصرية".وتابع: "يأمل الاتحاد أن يتم العثور على إجابة في أقرب وقت ممكن لتوضيح المسؤوليات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن الجميع".ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الليجا، برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الوصيف وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي برشلونة ثالثا برصيد 44 نقطة.