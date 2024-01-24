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كأس آسيا.. العراق في مواجهة فيتنام اليوم لتحقيق العلامة الكاملة

رياضة

2024-01-24 | 02:11
كأس آسيا.. العراق في مواجهة فيتنام اليوم لتحقيق العلامة الكاملة
1,224 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يستضيف استاد جاسم بن حمد مباراة العراق وفيتنام، والتي تجمع بينهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2024.

ويخوض المنتخب الوطني العراقي اليوم عند الساعة الثانية والنصف مساءً، مباراته بالطقم الأبيض الكامل والحراس باللون الأزرق، بينما يلبس المنافس الطقم الأحمر الكامل وحارس مرماه باللون الأخضر.

ومن المؤمل أن تشهد تشكيلة المنتخب العراقي لمباراة فيتنام، تغييرات كبيرة مقارنة بمباراتي إندونيسيا واليابان، لعدة أسباب من بينها الحفاظ على اللاعبين من الإصابة وإراحة بعض اللاعبين الآخرين لتجهيزهم للدور ثمن النهائي من المسابقة.

كان المنتخب العراقي واحد من أوائل المتأهلين لدور الـ 16، وذلك من الجولة الثانية بعد أن حقق فوز تاريخي على اليابان بهدفين مقابل هدف.

بينما خسر المنتخب الفيتنامي مباراتيه الأولتين من إندونيسيا والساموراي، وتأكد خروجه من البطولة من الجولة السابقة، حيث يقع في قاع المجموعة بدون نقاط.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

*ما المنتخبات التي يُتوقع أن يلعب معها العراق في الدور الثاني من بطولة آسيا؟
وبعد احتلال المنتخب العراقي المركز الأول في مجموعته، فإنه سينتظر في الدور الـ16 ثالث إحدى المجموعات B-E-F، والتي أحتلتها سوريا وقد تحتلها البحرين أو الأردن أو عُمان أو تايلاند.

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