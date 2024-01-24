يسعى لإنجاز "غير مسبوق".. السومرية تفصل تاريخ المواجهات بين العراق وفيتنام

ويستضيف ملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة العراق وفيتنام، في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الرابعة في مسابقة كأس آسيا 2024؛ وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت العراق.بعد أن حقق منتخب العراق الفوز في أول مباراتين، بات الآن يبحث عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي، لتكون هذه أطول سلسلة انتصارات له في تاريخ البطولة.وتُعد هذه المواجهة الثانية بين منتخبي العراق وفيتنام في غضون شهرين بعد أن التقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027، وانتهت المباراة بفوز عراقي صعب على مضيفه بهدف في الوقت القاتل عن طريق مهند علي.وفاز منتخب أسود الرافدين مرتين على فيتنام خلال المواجهات السابقة في كأس آسيا (2-0 في ربع نهائي 2007 عندما أحرز لقبه الوحيد و(3-2) في الوقت القاتل من دور المجموعات بنسخة 2019 الأخيرة).والتقى منتخب العراق مع فيتنام في خمس مواجهات سابقة، حقق الفوز منها في 4 مباريات، وانتهت مواجهة وحيدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.بدأت مواجهات العراق ضد فيتنام في منافسات بطولة كأس آسيا عام 2007، ونجح منتخب أسود الرافدين في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم التاريخي يونس محمود، وكانت المباراة في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.ثم التقي المنتخبين مجددًا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات، وأقيمت مواجهة الذهاب في فيتنام وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وفي لقاء الإياب الذي أقيم على استاد باس، حقق المنتخب العراقي الانتصار بهدف نظيف.وفي كاس آسيا 2019، نجح منتخب العراق في تحقيق الفوز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، والتي اقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسجل أهداف أسود الرافدين مهند علي كاظم وهمام طارق وعلي عدنان، فيما سجل للمنتخب الفيتنامي علي فايز (في مرماه) واضاف كونغ فيونغ نغوين الهدف الثاني.وفي منافسات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التقي منتخب العراق مع فيتنام يوم 21 نوفمبر 2023، وأقيمت المباراة على ملعب مي دينه ستاديوم، في الجولة الثانية من منافسات الدور الثاني ضمن المجموعة (F)، ونجح منتخب العراق في خطف انتصار ثمين عن طريق مهاجمه الواعد مهند علي كاظم في الدقيقة 90.ولم يسبق للمنتخبين خوض أي مباريات ودية، حيث دائمًا تحمل مواجهة العراق ضد فيتنام الطابع الرسمي سواء ضمن كأس آسيا أو تصفيات كأس العالم. ويعتلي يونس محمود، قمة هدافي مواجهات المنتخبين برصيد 3 أهداف.