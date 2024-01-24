المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور 16 من كأس آسيا.. من سيواجه العراق؟

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما يتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث ويغادر منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث.وضمن منتخب قطر صاحب الضيافة، في أن يكون أول المتأهلين إلى الدور القادم والمرحلة الإقصائية بعد الفوز في أول مباراتين.المجموعة الأولى: المتصدر قطر الوصيف طاجيكستانالمجموعة الثانية: المتصدر أستراليا، الوصيف أوزباكستان، سوريا أفضل ثوالث.المجموعة الثالثة: المتصدر إيران، الوصيف الإمارات، فلسطين أفضل ثوالث.المجموعة السادسة: السعودية تأهل دون حسم المركز(بفوزه على قيرغيزستان وعمان).تبدأ مباريات دور 16 في كأس آسيا 2024 الأحد 28 يناير، ويستمر لمدة 4 أيام على أن ينتهي يوم الأربعاء 31 يناير.جدول مباريات دور الـ 16:أستراليا x فلسطين أو ثالث المجموعة الرابعة (28 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)طاجيكستان x الإمارات (28 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة)قطر x فلسطين أو ثالث الرابعة أو الخامسة (29 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة)أوزباكستان x وصيف السادسة (30 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)متصدر السادسة x وصيف الخامسة (30 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة)متصدر الخامسة x وصيف الرابعة (31 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)إيران x سوريا (31 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة).