تشكيلةُ العراق الرسمية لمواجهة فيتنام.. شهدت تواجد منتظر ماجد والحمادي

السومرية نيوز – رياضة



تنشر السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، تشكيلة المنتخب الوطني الرسمية لمواجهة منتخب فيتنام، اليوم الأربعاء في الساعة الثانية والنصف في مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من مسابقة كأس آسيا 2024.



التشكيلة ادناه:

احمد باسل

ريبين سولاقا

زيد تحسين

ميرخاس دوسكي

الان محي الدين

اسامة رشيد

احمد علي

زيدان اقبال

بشار رسن

منتظر ماجد

علي الحمادي



الاحتياط: جلال حسن، فهد طالب، حسين علي، فرانس ضياء، علي عدنان، يوسف امين، ابراهيم بايش، مهند علي، اكام هاشم، علي جاسم، ايمن حسين، احمد يحيى. الاحتياط: جلال حسن، فهد طالب، حسين علي، فرانس ضياء، علي عدنان، يوسف امين، ابراهيم بايش، مهند علي، اكام هاشم، علي جاسم، ايمن حسين، احمد يحيى.

ولأول مرة في هذه البطولة ومن خلال تشكيلة المنتخب العراقي لمباراة فيتنام، سيستخدم الإسباني خيسوس كاساس، ورقته الرابحة المتمثلة بالمهاجم علي الحمادي، المحترف في صفوف فريق ويمبلدون الإنجليزي.

نجم ويمبلدون ورغم عدم مشاركته في مباراتي إندونيسيا واليابان، لكنه بقي هادئًا ومركزًا في التدريبات ليقرر كاساس مكافأته أخيرًا بإشراكه في تشكيلة المنتخب العراقي لمباراة فيتنام، التي ستشهد أول حضور للحمادي في كأس آسيا 2024.



ولا يحظى علي الحمادي بدقائق لعب أكثر من بقية زملائه في خط الهجوم رغم الأرقام المميزة التي حققها اللاعب في إنجلترا، إذ لعب مع ويمبلدون 47 مباراة وسجل 26 هدفًا فيما صنع 8 أهداف لزملائه، وبهذه الأرقام هو الأكثر تميزًا من بين زملائه.

كما شهدت تشكيلة منتخب العراق لمباراة فيتنام غياب المدافع سعد ناطق، الذي تحصل بدوره على بطاقة صفراء في مواجهة اليابان، المدرب كاساس فضل عدم الزج به في المباراة خوفًا من تلقيه بطاقة صفراء ثانية وبالتالي غيابه عن تشكيلة الفريق للمباراة المقبلة.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على اليابان الوصيف برصيد 3 نقاط، والذي يتفوق على إندونيسيا بفارق الأهداف فقط، في حين ودّع منتخب فيتنام المنافسات رسميًّا.





بعد أن حقق اامنتخب العراقي الفوز في أول مباراتين، بات الآن يبحث عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي، لتكون هذه أطول سلسلة انتصارات له في تاريخ البطولة.



وتُعد هذه المواجهة الثانية بين منتخبي العراق وفيتنام في غضون شهرين بعد أن التقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027، وانتهت المباراة بفوز عراقي صعب على مضيفه بهدف في الوقت القاتل عن طريق مهند علي.



وفاز منتخب أسود الرافدين مرتين على فيتنام خلال المواجهات السابقة في كأس آسيا (2-0 في ربع نهائي 2007 عندما أحرز لقبه الوحيد و(3-2) في الوقت القاتل من دور المجموعات بنسخة 2019 الأخيرة).



*تاريخ المواجهات

والتقى منتخب العراق مع فيتنام في خمس مواجهات سابقة، حقق الفوز منها في 4 مباريات، وانتهت مواجهة وحيدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



بدأت مواجهات العراق ضد فيتنام في منافسات بطولة كأس آسيا عام 2007، ونجح منتخب أسود الرافدين في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم التاريخي يونس محمود، وكانت المباراة في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.



ثم التقي المنتخبين مجددًا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات، وأقيمت مواجهة الذهاب في فيتنام وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وفي لقاء الإياب الذي أقيم على استاد باس، حقق المنتخب العراقي الانتصار بهدف نظيف.



وفي كاس آسيا 2019، نجح منتخب العراق في تحقيق الفوز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، والتي اقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسجل أهداف أسود الرافدين مهند علي كاظم وهمام طارق وعلي عدنان، فيما سجل للمنتخب الفيتنامي علي فايز (في مرماه) واضاف كونغ فيونغ نغوين الهدف الثاني.



وفي منافسات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التقي منتخب العراق مع فيتنام يوم 21 نوفمبر 2023، وأقيمت المباراة على ملعب مي دينه ستاديوم، في الجولة الثانية من منافسات الدور الثاني ضمن المجموعة (F)، ونجح منتخب العراق في خطف انتصار ثمين عن طريق مهاجمه الواعد مهند علي كاظم في الدقيقة 90.



ولم يسبق للمنتخبين خوض أي مباريات ودية، حيث دائمًا تحمل مواجهة العراق ضد فيتنام الطابع الرسمي سواء ضمن كأس آسيا أو تصفيات كأس العالم. ويعتلي يونس محمود، قمة هدافي مواجهات المنتخبين برصيد 3 أهداف.