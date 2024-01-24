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العراق يهزم فيتنام ويحقق إنجازاً تاريخياً في آسيا

رياضة

2024-01-24 | 08:34
العراق يهزم فيتنام ويحقق إنجازاً تاريخياً في آسيا
9,730 مشاهدة

حقق المنتخب العراقي إنجازاً تاريخياً، بعد هزيمته نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف لاثنين؛ والتأهل بـ"العلامة الكاملة" لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا.

وسجل المنتخب الفيتنامي الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 42 عبر اللاعب "فيت أنه بوي هوانغ".

وعادل أسود الرافدين النتيجة عبر اللاعب ريبين سولاقا في الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف التقدم عبر أيمن حسين في الدقيقة 73.

وأضاع أيمن حسين ركلة جزاء في الدقيقة 83 من المباراة، قبل أن يسجل "نغوين كوانغ هاي" هدف التعادل لفيتنام في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن ايمن حسين من تسجيل الهدف الثالث لأسود الرافدين عبر ركلة جزاء سددها بنجاح.

وبهذا الفوز وصل العراق إلى النقطة التاسعة متصدراً المجموعة الرابعة، ليحقق بذلك إنجازاً تاريخياً؛ كون لم يسبق له التأهل لدور الـ16 بالعلامة الكاملة.

وتضم المجموعة الرابعة، بالإضافة إلى العراق كل من المنتخب الياباني الذي تأهل هو الآخر برصيد 6 نقاط، واندونيسيا وفيتنام.
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