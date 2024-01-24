اليابان يرافق العراق إلى ثمن نهائي كأس آسيا

حقق المنتخب الياباني، فوزا مستحقا على نظيره الاندونيسي بثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن المجموعة الرابعة لبطولة أمم اسيا.

وحافظ منتخب العراق على صدارة مجموعته في بطولة كأس آسيا 2023، ليتأهل متصدرا إلى دور الـ16، بعد تغلبه على فيتنام بثلاثة اهداف مقابل هدفين.



وبهذه النتيجة يتأهل العراق واليابان إلى ثمن النهائي في ذات المجموعة (الرابعة).