رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد مع لاعب جديد

وأعلن نادي كستلون، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا، انتقال لاعبه جيريمي دي ليون إلى صفوف ريال مدريد بشكل رسمي.ويبلغ جيرمي دي ليون 19 عاما، ويتميز في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.ووقع دي ليون عقدا مع ريال مدريد لمدة موسمين ونصف، حيث من المقرر أن ينتهي ارتباطه بالنادي الملكي في حزيران 2026.وأصبح بذلك دي ليون أول لاعب من بورتوريكو في تاريخ الميرنجي، وسيبدأ مسيرته مع فريق الشباب بالملكي.ويمثل جيرمي دي ليون المنتخب الأول لبورتوريكو الذي يلعب في بطولة الكونكاكاف.وكان دي ليون قد حصل على عرضين آخرين من الدوري الإسباني، لكنه فضل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.