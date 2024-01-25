المشكلة الدفاعية تؤرق كاساس.. سلبيات وإيجابيات "أسود الرافدين" بعد الفوز على فيتنام

وسجل ثلاثية منتخب العراق كل من ريبين سولاقا في الدقيقة (47) وأيمن حسين هدفين في الدقيقتين (73) و(90+12). في المقابل سجل ثنائية فيتنام كل من بوي هوانغ فيت في الدقيقة (42) ونغوين كوانغ هاي في الدقيقة (90+1).مباراة تلو الأخرى تتضح مشكلات دفاع المنتخب العراقي، هذا الخط الذي يبدو أنه يشكل صداعًا مستمرًا لمدرب العراق، الإسباني خيسوس كاساس، خاصة أنه محلل قبل أن يصبح مدرباً.الأرقام لا تبشر بخير بالنسبة لدفاع المنتخب العراقي، أربعة أهداف في ثلاث مباريات وربما كانت ستصبح 5 أهداف لو احتسب الحكم الهدف العسكري الذي سجله زيد تحسين في مرماه بمباراة فيتنام.حقيقة مشكلة الدفاع، يواجهها كاساس بالتغييرات على أمل الوصول إلى توليفة بإمكانها حماية عرين أسود الرافدين من هجمات الخصوم ولعل المدرب الإسباني سيحتاج إلى عمل كبير جداً.ثنائي منتخب شباب العراق علي جاسم ويوسف أمين، أثبتا بأنهما من أهم مكاسب المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا قطر 2024، فاللاعبان فور دخولهما في مواجهة فيتنام غيّرا شكل لعب أسود الرافدين وسببا الكثير من المشكلات للدفاعات الفيتنامية وكانا مصدر أغلب هجمات العراق في الشوط الثاني.حقيقة تألق هذا الثنائي، ستدفع كاساس إلى تغيير حساباته بإجلاس أحدهما على الدكة في المباريات المقبلة وعلى وجه الخصوص اللاعب يوسف أمين، الذي لا يحظى بوقت كافٍ للعب.المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال، اقترن اسمه بالمتعة الكروية، خاصة بعد عودته لمركزه المفضل كصانع ألعاب.أداء المنتخب العراقي شهد اليوم (تيكي تاكا) باهرة ومثلثات صغيرة كان ضلعها المشترك زيدان إقبال، الذي لمس الكرة في 69 مرة وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 92%.حقيقة تألق زيدان إقبال، ستمنح كاساس المزيد من الحلول على مستوى خط الوسط، الذي يضم أيضًا المميز أمير العماري وأسامة رشيد، لذا وبعد مباراة اليوم لا أحد يعتقد في المنتخب العراقي بأن زيدان إقبال سيجلس على الدكة مجددًا.بطولة استثنائية يقدمها مهاجم المنتخب العراقي والقوة الجوية أمين حسين في كأس آسيا قطر 2024، باحتلاله صدارة هادفي البطولة برصيد 5 نقاط.أيمن حسين دخل تاريخ البطولة بأرقامه المميزة، حيث أصبح أول لاعب عراقي يسجل في ثلاث مباريات متتالية وأكثر لاعب عراقي تسجيلاً للأهداف في دور المجموعات وأول لاعب عراقي يسجل خمسة أهداف في نسخة واحدة وأول لاعب عراقي يسجل ثنائية في مباراتين متتاليتين.أرقام أيمن حسين، جعلته بفوز بالمنافسة في خطف المركز الأساسي بتشكيلة كاساس، رغم المنافسة الشديدة التي يتلقاها من مهند علي "ميمي" وعلي الحمادي والدليل على ذلك هو إشراكه في مباراة اليوم رغم إصابته بكدمة في ساقه، لذلك سيستمر حسين مهاجمًا أساسًيا للمنتخب العراقي في كأس آسيا.وينتظر المنتخب العراقي، ثالث المجموعة السادسة في كأس آسيا، لمواجهته في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا والذي قد يكون أحد المنتخبين: عمان أو تايلاند.