العراق ينتظر منافسه.. مواجهات "حاسمة" في كأس آسيا اليوم

ويتربع المنتخب السعودي على عرش صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب تايلاند الوصافة برصيد 4 نقاط.ويسعى المنتخب السعودي، لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في أول جولتين من المسابقة، لحصد العلامة الكاملة من دور المجموعات بجمعه 9 نقاط.فيما سيحاول منتخب تايلاند تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز تضمن له الصعود إلى الدور القادم، حيث فاز على قيرغيزستان، في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع عمان في الجولة الثانية.ونجح المنتخب السعودى فى تحقيق انطلاقة قوية فى مشواره الآسيوى بحثا عن التتويج باللقب الرابع فى تاريخه بالبطولة، بعدما حصده 3 مرات سابقة أعوام 1984 و1988 و1996، كما حل في مركز الوصيف 3 مرات.وخاض منتخب السعودية 50 مباراة فى تاريخ مشاركته بكأس آسيا، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل في 13، وخسر 14، وقد سجل 73 هدفاً واستقبلت شباكه 49 هدفاً.وفى المجموعة نفسها يتمسك منتخب عمان بآمال التأهل عندما يواجه نظيره قيرجيزستان على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في الساعة السادسة مساء ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من مجموعات كأس آسيا.ويحتل عمان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وأخيرا يتذيل قيرغيزستان ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.ويسعى منتخب عمان إلى الفوز وحصد النقاط الثلاثة للمنافسة على اختياره ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.فيما يدخل منتخب قيرغيزستان المواجهة تحصيل حاصل حيث تلقى الخسارة في مباراتين مما يبعده عن التأهل لثمن نهائي كأس اسيا.