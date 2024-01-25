السومة يتراجع عن قرار اعتزال اللعب مع سوريا: رهن إشارة مدرب نسور قاسيون

وكان عمر السومة قد أعلن الاعتزال الدولي قبل انطلاق النهائيات الآسيوية 2024 الجارية حاليًا في قطر؛ ردًا على عدم استدعائه لتشكيلة منتخب سوريا الأولية، وذكر في وقت سابق أن سبب اعتزاله يتمثل في المعاملة السيئة التي واجهها.وأكد عمر السومة في لقاء تلفزيوني أن قرار اعتزاله اللعب دوليًا جاء ردة فعل على عدم استدعائه إلى تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة كأس آسيا 2024.وقال السومة: "شعرت بالحزن وما زلت أشعر بذلك بسبب عدم وجودي مع المنتخب، كنت أحب أن أشارك الشباب فرحتهم بالتأهل إلى دور الـ 16 لأول مرة في تاريخ الكرة السورية، ولن أبخل على منتخب بلدي بأي نقطة عرق".وأضاف عمر السومة: "أنا أتراجع عن قراري وسأكون تحت تصرف الرياضة والقيادة الرياضية في بلدنا وكل الشكر للجماهير التي دعمتني".وختم بالقول: "ما دام أن لدي الموهبة وأنا قادر على التأدية لن أبخل بذلك أبدًا، لأن رب العالمين أعطاني هذه الموهبة لكي أظهرها وأمنح الفرحة بالطريقة التي أستطيع أن أفعل بها ذلك".وصعد منتخب سوريا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا 2024 بقطر؛ بتحقيقه فوزًا ثمينًا 1-0 على نظيره الهندي، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثانية بالمسابقة القارية.واستهل نسور قاسيون مشوارهم بالبطولة الآسيوية بالتعادل السلبي مع أوزبكستان قبل الخسارة بصعوبة 0-1 من أستراليا في الجولة الثانية، ثم فازوا 1-0 على الهند ليجمع منتخب سوريا 4 نقاط جعلته يتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث بدور المجموعات.يُذكر أن منتخب سوريا لم يسبق له التأهل من دور المجموعات في مشاركاته السابقة بنهائيات كأس آسيا، لتصبح نسخة قطر 2024 هي الأولى التي تشهد تخطي "نسور قاسيون" عتبة الدور الأول بالبطولة القارية.وبات مُقررًا أن يلتقي منتخب سوريا في ثمن النهائي مع بطل المجموعة الثالثة، المنتخب الإيراني الذي بدوره حقق العلامة الكاملة بفوزه على منتخبات الإمارات وفلسطين وهونغ كونغ. وستُقام هذه المباراة على أرضية ملعب "عبد الله بن خليفة"، يوم 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.