بعد الإصابة في مباراة اليابان.. عودة ثنائي أسود الرافدين للتدريبات

وشارك المدافع سعد ناطق ولاعب الوسط أمير العماري في المران الاستشفائي بعد خوض منتخب بلادهم مواجهة فيتنام التي حسمها لصالحه (3-2).ومنح الجهاز الطبي والمعد البدني الضوء الأخضر للثنائي ناطق والعماري بالمشاركة بالتدريبات بعد تعرضهما لإصابة في مواجهة اليابان.وتعرض ناطق المحترف السابق لنادي أبها السعودي إلى إصابة باليد حرمته من المشاركة في مواجهة الأمس أمام فيتنام، بينما فضل كاساس إراحة العماري بعد شد عضلي بالمباراة ذاتها.وفي سياق متصل، شدد رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال على أهمية نسيان ما تحقق في دور المجموعات والتركيز على مباراة دور ال 16 المقررة الإثنين المقبل.وأضاف درجال أثناء حديثه مع اللاعبين قبل انطلاق الوحدة التدريبية: "نبحث عن تقديم الأفضل، وكنتم في الموعد، أنجزنا المرحلة الأولى ولدينا الأهم بالأدوار النهائية، وهو أن نصل إلى المنافسة على اللقب وإسعاد الشعب العراقي".وختم: "التكريم والمكافآت مستمرة، والحكومة العراقية متواصلة بدعمها لمشوارنا بالبطولة".