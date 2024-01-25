البحرين تحسم صدارة مجموعتها لتواجه اليابان في دور الـ16

وأحرز هدف الفوز الثمين لمنتخب البحرين عبدالله يوسف بالدقيقة 30.واحتل المنتخب البحريني المركز الاول برصيد 6 نقاط بعد فوزه على ماليزيا 3-2، يليه كوريا الجنوبية ثانيا ب5 نقاط، ثم الأردن الذي تأهل كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط، وخرجت ماليزيا من البطولة بلا نقاط.وستواجه البحرين منتخب اليابان، فيما ستواجه كوريا الجنوبية المنتخب للسعودي، فيما ستلعب الاردن مع العراق او قطر .