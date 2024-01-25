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البحرين تحسم صدارة مجموعتها لتواجه اليابان في دور الـ16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن المنتخب البحريني من تحقيق فوزا ثمينا على نظيره الأردني وبهدف وحيد في المواجهة التي جرت، اليوم الخميس على ستاد خليفة الدولي في ختام لقاءات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا بكرة القدم والمقامة في قطر.
وأحرز هدف الفوز الثمين لمنتخب البحرين عبدالله يوسف بالدقيقة 30.
واحتل المنتخب البحريني المركز الاول برصيد 6 نقاط بعد فوزه على ماليزيا 3-2، يليه كوريا الجنوبية ثانيا ب5 نقاط، ثم الأردن الذي تأهل كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط، وخرجت ماليزيا من البطولة بلا نقاط.
وستواجه البحرين منتخب اليابان، فيما ستواجه كوريا الجنوبية المنتخب للسعودي، فيما ستلعب الاردن مع العراق او قطر .
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