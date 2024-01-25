Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مباريات دور الـ 16 في كأس آسيا.. العراق سيواجه الأردن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السبب برشلونة.. الاتحاد الاسباني مهدد بخسارة مالية كبيرة

رياضة

2024-01-25 | 09:20
السبب برشلونة.. الاتحاد الاسباني مهدد بخسارة مالية كبيرة
760 مشاهدة

يواجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خطر خسارة مبلغ مالي كبير في الموسم المقبل بسبب نادي برشلونة.

وودع برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، بالسقوط 2-4 في الدور ربع النهائي أمام أتلتيك بلباو.

وبخلاف ذلك، فإن برشلونة يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي "لا ليغا" بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر ريال مدريد ووصيفه جيرونا.

وبناء على تلك النتائج، فإن برشلونة لن يشارك في السوبر الإسباني الموسم المقبل لو لم يحسن وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن فشل البارسا في الفوز بوصافة الدوري المحلي، سيجعل بطولة كأس السوبر التي تقام في المملكة العربية تفقد مبلغاً كبيراً.

وينص التعاقد على أن يخسر الاتحاد الإسباني مبلغ 5 ملايين يورو حال غياب برشلونة أو ريال مدريد عن المشاركة في كأس السوبر المحلي.

ويأتي ذلك بناء على اتفاق الاتحاد السعودي مع نظيره الإسباني، وذلك بسبب الشعبية الهائلة للبارسا والميرينغي، وما يجعل غياب أحدهما له تأثير ضخم على شعبية البطولة وأرباحها.

ويتأهل للسوبر الإسباني بطل ووصيف بطولتي الدوري والكأس، ولم يعد "بلوغرانا" يملك أي فرصة سوى المنافسة على الليغا، مع تبقي 18 جولة كاملة لتصحيح الأوضاع.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف مباريات كأس السوبر الإسباني منذ عام 2020 وحتى النسخة الأخيرة التي تُوج بها ريال مدريد بفوزه 4-1 على برشلونة.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
بعد مباراة فيتنام.. خضوع أيمن حسين لاختبار فحص المنشطات
24.37%
10:44 | 2024-01-24
بعد مباراة فيتنام.. خضوع أيمن حسين لاختبار فحص المنشطات
10:44 | 2024-01-24
كاساس يتحدث عن خصم العراق بدور الـ16 من آسيا ويوجه كلمة للعراقيين
23.7%
10:53 | 2024-01-24
كاساس يتحدث عن خصم العراق بدور الـ16 من آسيا ويوجه كلمة للعراقيين
10:53 | 2024-01-24
قصف يستهدف مقرات أمنية في جرف النصر والقائم
18.58%
16:57 | 2024-01-23
قصف يستهدف مقرات أمنية في جرف النصر والقائم
16:57 | 2024-01-23
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم
11.89%
02:16 | 2024-01-24
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم
02:16 | 2024-01-24
واشنطن تبعث برسالة &quot;مهمة&quot; إلى الحكومة العراقية
11.25%
12:30 | 2024-01-24
واشنطن تبعث برسالة "مهمة" إلى الحكومة العراقية
12:30 | 2024-01-24
&quot;رويترز&quot; ومسؤولون عراقيون يكشفون مضمون الرسالة الأمريكية الى العراق
10.21%
02:20 | 2024-01-25
"رويترز" ومسؤولون عراقيون يكشفون مضمون الرسالة الأمريكية الى العراق
02:20 | 2024-01-25
المزيد
اكيد
اكيد
اشك
اشك
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

أطفال الشاشات ينفصلون عن العالم من حولهم!
Play
أطفال الشاشات ينفصلون عن العالم من حولهم!
11:00 | 2024-01-25
في العراق: مرض جديد يصيب الاطفال ويسبب الوفاة في اقل من 3 أسابيع
Play
في العراق: مرض جديد يصيب الاطفال ويسبب الوفاة في اقل من 3 أسابيع
07:00 | 2024-01-25
رداءة البنزين تتسبّب باحتراق المركبات
Play
رداءة البنزين تتسبّب باحتراق المركبات
06:30 | 2024-01-25
السومرية تنقل معاناة عمال النظافة في صلاح الدين
Play
السومرية تنقل معاناة عمال النظافة في صلاح الدين
06:00 | 2024-01-25
قضاء ال بدير يعاني من شح المياه ونقص الخدمات
Play
قضاء ال بدير يعاني من شح المياه ونقص الخدمات
05:30 | 2024-01-25
محلات منطقة الغدير تتحول الى برك من المياه الآسنة
Play
محلات منطقة الغدير تتحول الى برك من المياه الآسنة
05:00 | 2024-01-25
"المطرقة الحديدية" يدخل في العملية الأمنية "وعد الحق".. هذه نتائجها
Play
"المطرقة الحديدية" يدخل في العملية الأمنية "وعد الحق".. هذه نتائجها
04:58 | 2024-01-25
ارقام تاريخية حققها اسود الرافدين في بطولة اسيا 2023!‎
Play
ارقام تاريخية حققها اسود الرافدين في بطولة اسيا 2023!‎
14:06 | 2024-01-24
بتوجيه من السوداني.. مدير تربية الكرخ الأولى يعلن إيقاف نقل مركز شرطة
Play
بتوجيه من السوداني.. مدير تربية الكرخ الأولى يعلن إيقاف نقل مركز شرطة
14:00 | 2024-01-24
رئاسة البرلمان تجتمع مع اللجان النيايبة تمهيدا لاستئناف الجلسات
Play
رئاسة البرلمان تجتمع مع اللجان النيايبة تمهيدا لاستئناف الجلسات
13:00 | 2024-01-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.