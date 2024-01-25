السبب برشلونة.. الاتحاد الاسباني مهدد بخسارة مالية كبيرة

وودع برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، بالسقوط 2-4 في الدور ربع النهائي أمام أتلتيك بلباو.وبخلاف ذلك، فإن برشلونة يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي "لا ليغا" بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر ريال مدريد ووصيفه جيرونا.وبناء على تلك النتائج، فإن برشلونة لن يشارك في السوبر الإسباني الموسم المقبل لو لم يحسن وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن فشل البارسا في الفوز بوصافة الدوري المحلي، سيجعل بطولة كأس السوبر التي تقام في المملكة العربية تفقد مبلغاً كبيراً.وينص التعاقد على أن يخسر الاتحاد الإسباني مبلغ 5 ملايين يورو حال غياب برشلونة أو ريال مدريد عن المشاركة في كأس السوبر المحلي.ويأتي ذلك بناء على اتفاق الاتحاد السعودي مع نظيره الإسباني، وذلك بسبب الشعبية الهائلة للبارسا والميرينغي، وما يجعل غياب أحدهما له تأثير ضخم على شعبية البطولة وأرباحها.ويتأهل للسوبر الإسباني بطل ووصيف بطولتي الدوري والكأس، ولم يعد "بلوغرانا" يملك أي فرصة سوى المنافسة على الليغا، مع تبقي 18 جولة كاملة لتصحيح الأوضاع.يذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف مباريات كأس السوبر الإسباني منذ عام 2020 وحتى النسخة الأخيرة التي تُوج بها ريال مدريد بفوزه 4-1 على برشلونة.