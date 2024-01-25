كلوب يعلق على تفجير ازمة صلاح: انا اسف

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره نوريتش سيتي، مساء الأحد المُقبل على صعيد منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.وتأتي هذه المباراة تزامنا مع أزمة إصابة محمد صلاح مع منتخب مصر، التي تعرض لها خلال مواجهة غانا في ثاني جولات كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.الأزمة بدأت عندما خرج كلوب بتصريحات قبل تعادل مصر مع الرأس الأخضر 2-2، والتي أكد خلالها رحيل محمد صلاح عن معسكر الفراعنة وتلقي العلاج في إنجلترا مع إمكانية عودته حال تأهل بلاده للمباراة النهائية.وفجرت هذه التصريحات حالة من الجدل قبل أن يؤكد اتحاد الكرة المصري بعدها في بيان رسمي صحة الأمر، ليغادر صلاح بعدها معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة الرأس الأخضر متجها إلى إنجلترا.وأكد كلوب مساء الخميس بعد تعادل ليفربول مع فولهام 1-1 في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أن "سر عودة محمد صلاح يعود إلى صعوبة معالجته في كوت ديفوار"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "النجم المصري هو الأكثر ولاء لمنتخب بلاده".تحدث كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة نوريتش بشكل مفاجئ عن أزمة محمد صلاح مجددا، مقدما اعتذاره للجميع بسبب الجدل الذي أثير بسبب إعلانه عن الإصابة.بعد الوداع الأفريقي.. 3 خطوات تصحح مسار منتخب الجزائروقال كلوب: "أعتذر للجميع إذا تحدثت بشكل مُبكر عن عودة صلاح للعلاج هنا في إنجلترا، لم أكن أقصد ذلك".وأضاف: "محمد صلاح يمثل أهمية كبيرة للجميع، لكنني لم أقصد ما حدث، وهذا كل شيء".واختتم حديثه: "بالتأكيد إذا تعافى محمد صلاح سيسافر لمساعدة منتخب مصر في البطولة الأفريقية، لا نمانع ذلك".