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مباريات دور الـ 16 في كأس آسيا.. العراق سيواجه الأردن
Alsumaria Tv
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تنشر السومرية نيوز، مباريات دور الـ16 في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.
وتحتضن قطر حالياً بطولة كأس آسيا لكرة القدم بمشاركة 24 منتخبا وطنيا بعد التوسع منذ نسخة 2019 مع بقاء منتخب قطر حامل اللقب.
وأدناه مواجهات الدور الـ 16 من البطولة الآسيوية..
العراق . الأردن
السعودية . كوريا الجنوبية
أستراليا . إندونيسيا
الإمارات . طاجيكستان
قطر . فلسطين
أوزبكستان . تايلاند
اليابان . البحرين
سوريا . إيران
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