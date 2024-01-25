وتأهل إلى ثمن النهائي، صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الست، إضافة إلى أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.ونجحت 8 منتخبات عربية في بلوغ ثمن النهائي، لتمثل نصف عدد المنتخبات في هذا الدور، بينما فشلت فقط منتخبا عمان ولبنان في التأهل.وتعتبر قمة المنتخب السعودي، متصدر المجموعة السادسة، ضد نظيره الكوري الجنوبي، وصيف المجموعة الخامسة أبرز مواجهات ثمن النهائي.ويشهد دور الـ 16، إقامة مباراتين عربيتين، الأولى تجمع العراق والأردن، والثانية ستكون بين قطر وفلسطين.مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس آسيا..أستراليا – إندونيسياطاجيكستان – الإماراتالعراق – الأردنقطر - فلسطينأوزبكستان – تايلاندالسعودية – كوريا الجنوبيةالبحرين – اليابانإيران - سوريا