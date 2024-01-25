"رسالة ساخرة" من صلاح بعد رحيله عن معسكر الفراعنة

وغادر صلاح، مصابا في نهاية الشوط الأول أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم أفريقيا، بعد تعرضه لشد عضلي.وتعرض محمد صلاح لانتقادات قوية خلال الأيام الماضية، بسبب مغادرة معسكر المنتخب الوطني، والعودة إلى ليفربول.وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل.. سأقوم بعمل كل شيء ممكن لاستعادة جاهزيتي في أقرب وقت".وتابع "سأعود للمنتخب وفقا للاتفاق المسبق من قبل.. وبردو بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكثر".وأرفق محمد صلاح، مع التغريدة، رمزا ساخرا لوجه يخرج لسانه من فمه.ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية، الأحد المقبل، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.