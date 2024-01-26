بعد انتقاده من قبل جمهور برشلونة.. تشافي: لا تقلقوا سأرحل

وتعرض البارسا لسقوط كبير أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 2-4، خلال المباراة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 1-4 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وهو ما فتح الباب لرحيل تشافي عن تدريب "العملاق الكتالوني".وقال تشافي تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة فياريال: "الجماهير دائما تبدأ في تقييم المدربين بعد رحيلهم، وتتذكر وقتها الإنجازات التي تم تحقيقها، وهو ما حدث مع جميع الأسماء التي تولت مهمة تدريب الفريق".وأضاف: "هذا أكبر ظلم في حق المدرب لأن الجماهير تنتقد وتهاجم وتبدأ في المدح بعد الرحيل، وهو ما حدث مع إرنستو فالفيردي ورونالد كومان وحتى بيب غوارديولا، وسيحدث ذلك عندما أرحل".وتابع حديثه: "يجب النظر إلى الأمور الحالية والعمل الصعب الذي أقوم به مع الفريق، ولكن الأمور كما ذكرت لا يتم تقييمها بهذه الصورة، وأتمنى من الجماهير أن تتذكرني عندما أرحل".وشدد تشافي على أن "الجماهير ترغب في تحقيق كل شيء وهذا لن يحدث أبدا في قوانين كرة القدم"، لافتا إلى أنه يحاول تقديم "كل ما لديه".وأكمل: "الشيء الوحيد الذي يشغلني هو تحسين الفريق وأنا مقتنع بأننا يمكن أن نقوم بموسم عظيم وتحقيق أغلب أهدافنا".واختتم قائلا: "لقد قضيت موسمين ونصف مع برشلونة، وأعتقد أن الوقت المتبقي لي أقل مما مضى، غوارديولا قضى 4 سنوات وهو يفوز، ولويس إنريكي قضى 3 سنوات أخرى وهو ينتصر، وأنا سأرحل في الوقت المناسب، لا تقلقوا".ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال، في الثامنة والنصف من مساء يوم السبت بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني "لا ليغا".