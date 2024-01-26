خبر سار لأسود الاطلس قبيل مواجهة جنوب افريقيا في ثمن النهائي

وجاء في بيان نشره الاتحاد المغربي لكرة القدم على حسابه في موقع "فيسبوك": "ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم العقوبة التي كانت اللجنة التأديبية قد أصدرتها سابقا في حق المدرب الوطني السيد وليد الركراكي بما فيها الغرامة المالية بعد استماعها لدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".وكان "الكاف"، أصدر قرارا الأربعاء الماضي بمعاقبة الركراكي بعد دخوله في مشادة مع أحد لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية، عقب مواجهة منتخبيهما بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.وقرر "الكاف" معاقبة الركراكي بإيقافه 4 مباريات، بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب فرض غرامة مالية على مدرب منتخب "أسود الأطلس".وتم تنفيذ القرار على الفور، وغاب الركراكي عن مقاعد بدلاء "أسود الأطلس" أمام زامبيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.وقرر الاتحاد المغربي تقديم استئناف على الفور على العقوبة الموقعة على الركراكي.واستجاب "الكاف" لاستئناف الاتحاد المغربي وألغى العقوبة.وسيكون الركراكي حاضرا على مقاعد البدلاء في مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا المقررة الثلاثاء المقبل ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.