حكم إيراني لقيادة مباراة العراق والأردن في كأس آسيا.. من هو "علي رضا فغاني"؟

وقرر الاتحاد الآسيوي تكليف الحكم الإيراني علي رضا فغاني لقيادة مواجهة العراق أمام الاردن يوم الإثنين المقبل ضمن ثمن نهائي كأس أمم آسيا، بحسب المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي مهدي كريم.الحكم الإيراني علي رضا فغاني من مواليد 21 مارس 1978 في كاشمر وهو حكم كرة قدم إيراني أصبح حكما دوليا لدى الفيفا في عام 2008، وفي عام 2009 تم اختياره ضمن قائمة حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث شارك بشكل منتظم في بطولات الاتحاد الآسيوي، وعلى رأسها كأس آسيا ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وكأس العرب. علماً أنه بدأ مسيرته في التحكيم عام 1996.وقد أدار فغاني مباراتين خلال نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، كما أدار أربع مباريات في كأس العالم 2018 في روسيا، من ضمنها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بلجيكا وإنكلترا، وأدار مباراتين في كأس القارات 2017 في روسيا، إلى جانب إدارة المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، والتي جمعت بين المانيا والبرازيل.ومباراتين في كأس العالم 2022 في قطر، التي تعتبر المشاركة الثالثة للحكم الإيراني في نهائيات كأس العالم، بعدما كان سجل الحضور الأول في نسخة عام 2014 في البرازيل كحكم مساند.وحصل فغاني على جائزة أفضل حكم في قارة آسيا مرتين عامي 2016 و2018، وقد أدار 5 مباريات في كأس آسيا 2015 في أستراليا، بينها المباراة النهائية، والتي جمعت بين أستراليا وكوريا الجنوبية.وتم اختيار الحكم علي رضا فغاني لإدارة مباراة المجموعة الأولى التي جمعت بين قطر حاملة اللقب ولبنان في البطولة القارية الجارية الان، وهو يعتبر من الحكام البارزين في قارة آسيا.ومع تواصل حصول حكام قارة آسيا على الإشادة، فإن الحكم الإيراني علي رضا فغاني يعتبر واحداً من أفضل الحكام في العالم، بعدما أدار العديد من المباريات الكبرى على الصعيد القاري والعالمي.تعرض الحكم الدولي الإيراني لموقف غريب في مونديال روسيا عندما صافح امرأة في مدرجات ملعب لوجنكي أثناء مباراة كرواتيا وإنجلترا وتم تهديده بعدم دخول إيران مرة أخرى وهو الموقف الأغرب الذي تعرض له الحكم الإيراني.